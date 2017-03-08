ГИД НА КИПРЕ 2023Ваш верный проводник на солнечном острове
15
лет
опыта
16
гидов
35
различных
маршрутов
6520
проведённых
экскурсий
Добро пожаловать на Кипр!
Мы - команда профессиональных гидов, и мы подготовили для вас самое интересное и захватывающее путешествие по острову удивительных песчаных пляжей, традиционных таверн с местной кухней, древних городов и монастырей, величественных гор, замков и объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Полезная информация
Экскурсии по Кипру
Уникальные маршруты разработаны профессионалами с учетом многолетнего опыта. Индивидуальные экскурсионные программы адаптируются под ваш собственный ритм, предпочтения и пожелания.
Экскурсия Троодос – душа Кипра
Один из самых интересных и насыщенных маршрутов: величественная красота гор, размеренная тихая жизнь горных деревушек, древние монастыри и многое другое.8-9 часов, от 50€
Один самых любимых маршрутов в нашей команде, в нем в концентрированном виде проявляется самобытность и культура кипрского народа.8-9 часов, от 50€
Пафос – от мифов до древней столицы
Увлекательное путешествие в город Пафос, где вы окунетесь в мир легенд и мифов, в историю античных городов-государств.8-9 часов, от 50€
Маршрут, окутанный тайнами и легендами замков Северного Кипра, которыми мы с вами обязательно поделимся.8-9 часов, от 50€
Вы отправитесь в гости к осликам, и ваши детки смогут прокатиться на этих чудесных животных, а после навестим верблюдов и их друзей.6 часов, от 42€
Интересные достопримечательности, шикарные виды и колоритные деревушки, а так же дегустация вина, местных сладостей и уникального шоколада.8-9 часов, от 50€
Культуру острова можно прочувствовать в том числе и через ее кухню, вы попробуете всё самое вкусное на Кипре!8-9 часов, от 50€
Этот маршрут – увлекательное приключение: сначала вы отправитесь в гости к ослику Иа и его друзьям, а после попробуете выбраться из лабиринта Минотавра.3-4 часа, от 32€
В ходе этой поездки вы посетите самые удивительные из святых мест Кипра, услышите о чудесах и подвигах кипрских святых, преклонитесь перед священными реликвиями.8-9 часов, от 50€
Увлекательная экскурсия по северному побережью Кипра, где вас будут ждать средневековые замки и крепости, готические аббатства и соборы.8-9 часов, от 50€
Короткое путешествие на полдня по окрестностям Ларнаки, в ходе которого вы окунетесь в вековую историю, где Запад встречается с Востоком.5-6 часов, от 45€
Экскурсия на вторую половину дня в формате легкого, но насыщенного путешествия в средневековый Кипр, в город крестоносцев – Лимассол.4-5 часов, от 45€
За один день мы познакомимся с достопримечательностями и природой восточного побережья Кипра, и увидим шоу волшебных танцующих фонтанов, которе славится на весь мир.6 часов, от 45€
Кипр — остров тысячи церквей, а настоящими жемчужинами считаются 10 храмов Троодоса, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, которые вы посетите.8-9 часов, от 60€
Винный тур — более тонкий способ знакомства с историей, культурой и традициями страны. Вы посетите семейные винодельни и насладитесь местными сортами вин.8-9 часов, от 60€
Захватывающее и не утомительное путешествие для вас и ваших детей по удивительным местам побережья Айя-Напы и Протараса.4 часа, от 35€
Для наших гостей из Пафоса мы приготовили короткое путешествие на пол дня по окрестностям города, неразрывно связанными с именем богини красоты Афродиты.4-5 часов, от 45€
Короткое путешествие на полдня по предгориям Троодоса: колоритные деревушки, уютные монастыри, семейный этнографический музей, дегустация вина и многое другое.4-5 часов, от 45€
Вы попробуете свои силы в настоящем веревочном парке спартанцев, посетите уникальную шоколадную мастерскую и колоритную горную деревню.6 часов, от 45€
Троодос — по стопам Святых Апостолов
Святые обители, скрытые от назойливых глаз, захватывающие дух горные пейзажи и очаровательные горные деревушки — в удивительном путешествии в самое сердце Кипра8-9 часов, от 50€
Фамагуста и Саламин — берега истории
Увлекательное путешествие на пол дня по историческим местам Северного Кипра. Вы посетите Фамагусту и ее «прародителя» — Саламин.4-5 часов, от 40€
Данный маршрут познакомит вас с визитной карточкой Кипра – лучшими пляжами, благодаря которым остров посещает такое внушительное число туристов.6 часов, от 40€
Мы с благоговением провезем вас по уникальным святым местам Кипра, славящимися своими уникальными святынями, помогающими в исцелении от недугов.8-9 часов, от 50€
Эксклюзивная услуга – разработка собственного маршрута с нашей помощью. Индивидуальный маршрут, составленный исходя из ваших пожеланий.4-8 часов, от 40€
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Пресноводная рыбалка спиннингом с берега в сопровождении профессионального инструктора в самых рыбных местах Кипра.4-6 часов, от 100€
Полёт на самолете над Кипром — Авиа экскурсия
Подари незабываемое приключение – полет над красивейшими местами Кипра, себе и своим близким.1-6 часов, От 300€
Начните свой день с прогулки на SUP на местной серфстанции, а вторую половину дня проведите в красивейших местах предгорья Троодоса.8-9 часов, от 70€
Разделённая столица и её окрестности
Предлагаем вам отправиться в интересное путешествие по столице Кипра и ее окрестностям. Этот маршрут будет интересен как взрослым, так и детям.8-9 часов, от 50€
На этой экскурсии вы побываете в самых почитаемых святых местах Кипра и увидите уникальные непохожие друг на друга храмы и скрытые от назойливых глаз святые обители.8-9 часов, от 60€
Аренда яхт на Кипре — Морские прогулки и круизы
Морские маршруты на любой вкус, днем или на закате, с купанием или рыбалкой, романтическое свидание или семейный отдых.
Морская рыбалка это идеальное решение для тех, кто хочет совместить любимое занятие с прекрасным отдыхом для всей семьи на яхте.4-6 часов, от 100€
Услуги на Кипре
Наша команда готова предоставить любые услуги по вашему запросу, которые помогут вам приятно и легко провести время на острове. Будь это день рождение или свадьба, покупка недвижимости или профессиональная рыбалка, мы организуем это для вас.
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Пресноводная рыбалка спиннингом с берега в сопровождении профессионального инструктора в самых рыбных местах Кипра....