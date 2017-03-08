 

ГИД НА КИПРЕ   2023

Ваш верный проводник на солнечном острове
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    15 лет
    опыта

    16 гидов
    в команде

    20 единиц
    транспорта

    35 различных
    маршрутов

    6520 проведённых
    экскурсий

    ГИД НА КИПРЕ  2023

    Ваш верный проводник на солнечном острове
     
    Проконсультируем и подберем лучшую экскурсию для вас

       
       

      15
      лет
      опыта

      16
      гидов
      в команде

      35
      различных
      маршрутов

      6520
      проведённых
      экскурсий

       

      Добро пожаловать на Кипр!

      Мы - команда профессиональных гидов, и мы подготовили для вас самое интересное и захватывающее путешествие по острову удивительных песчаных пляжей, традиционных таверн с местной кухней, древних городов и монастырей, величественных гор, замков и объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

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      Праздники Кипра
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      Фотографии Кипра
      Уникальные и манящие фотографии острова

      И многое другое...

      Экскурсии по Кипру

      Уникальные маршруты разработаны профессионалами с учетом многолетнего опыта. Индивидуальные экскурсионные программы адаптируются под ваш собственный ритм, предпочтения и пожелания.

      Как проходят наши экскурсии?
       

      Хотите посетить лучшие достопримечательности Кипра с комфортом?

      ПРОСТО ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ

      И мы в кратчайшие сроки свяжемся с вами для обсуждения деталей поездки и ответим
      на все ваши вопросы

       

      Хотите посетить лучшие достопримечательности Кипра с комфортом?

      ПРОСТО ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ

      И мы в кратчайшие сроки свяжемся с вами для обсуждения деталей поездки и ответим на все ваши вопросы

      Услуги на Кипре

      Наша команда готова предоставить любые услуги по вашему запросу, которые помогут вам приятно и легко провести время на острове. Будь это день рождение или свадьба, покупка недвижимости или профессиональная рыбалка, мы организуем это для вас.

      Рыбалка на тунца и глубоководная рыбалка на Кипре